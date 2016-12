Staatssecretaris Dijkhoff wil in gesprek met Algerije over uitzetting

Dijkhoff wil met ambassadeur Nourredine Ayadi in gesprek "omdat Algerije al lange tijd niet bereid is medewerking te verlenen aan terugkeer", zegt een woordvoerder woensdag tegen NU.nl.

Ayadi heeft in een interview met De Telegraaf gezegd dat hij een deal wil sluiten met Nederland voor de terugkeer van Algerijnen. Het Noord-Afrikaanse land weigert op dit moment asielzoekers op te nemen die niet terug willen naar hun vaderland.

De ambassadeur wil dat de deal over uitzettingen onderdeel wordt van een bredere overeenkomst over juridische en economische samenwerking. Zulke overeenkomsten bestaan al met andere landen.

Juridische basis

Ayadi benadrukt in de krant dat er met Nederland bijvoorbeeld geen juridische basis is om informatie over terrorisme uit te wisselen.

Ook heeft hij kritiek op het feit dat Nederland Algerije als veilig land voor terugkeerders heeft bestempeld, terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken reizigers met een reisadvies waarschuwt voor gevaren.

Algerije werkt volgens Ayadi wel gewoon mee met uitzettingen, maar zegt dat het moeilijk is om vast te stellen of iemand Algerijn is als diegene geen papieren heeft. Er zouden dit jaar 47 mensen zijn opgenomen.