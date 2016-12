'Sylvana Simons verlaat Denk en begint nieuwe partij'

Dat bevestigt de campagneleider van Denk, Ian van der Kooye. Hij verlaat net als Simons Denk en gaat mee naar Artikel 1, vernoemd naar het grondwetsartikel over gelijkheid.

In een vraaggesprek met NU.nl zegt Van der Kooye dat hij en Simons vonden dat Denk er door de vijandige toon onvoldoende in slaagt om de samenleving te verbinden.

Ook vindt hij dat de discussie rond gelijkheid breder moet worden gevoerd dan enkel over racisme en discriminatie.

Tv-presentatrice Sylvana Simons sloot zich een half jaar geleden aan bij Denk nadat ze zich al eerder had gemengd in de discussie rond racisme.

Filmpje

Afgelopen tijd kwam Simons regelmatig in het nieuws door bedreigingen en racistische uitingen aan haar adres. Zo werd onlangs een man opgepakt nadat hij een filmpje had geplaatst waarbij Simons was geplakt in beelden van een lynchpartij door de Ku Klux Klan.

Simons zegt in een interview met de Volkskrant dat de reactie van Denk op dit filmpje het doorslaggevende moment was om de partij te verlaten. Volgens Simons vierde Denk de media-aandacht, terwijl zij in een totaal onwerkelijke situatie leefde. Fractieleider Tunahan Kuzu zou Simons na het filmpje en de aandacht daarvoor nooit hebben gebeld en gevraagd hoe het met haar gaat.

Input

Komende tijd willen Simons en Van der Kooye medestanders en potentiële Kamerleden vinden. Ook roepen ze mensen op om input te leveren voor de inhoudelijke koers van de partij.

Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk laat NU.nl weten dat zijn partij zaterdag met een reactie op het vertrek van Simons komt.

Interview met Ian van der Kooye:

Waarom vertrekken jullie bij Denk?

"Wij zijn beide de politiek in gegaan met een ideaal. Om Nederland mooier te maken voor alle Nederlanders. Waarbij iedereen op een gelijkwaardige manier kan bijdragen aan de samenleving. Dat is hard nodig gezien de polarisatie in deze tijd."

Wat ging er dan mis bij Denk?

"We moeten af van het vijandsdenken. De manier waarop Denk opereert zorgt niet voor verbinding. Het vijandsdenken bij Denk en andere partijen, daar heeft de samenleving geen profijt van."

Kun je een voorbeeld geven?

"Het gaat om de toon. Die is beschuldigend en hard. Dat werkt afstotend in plaats van verbindend."

"In het begin was die confronterende toon nodig om het probleem te kunnen aankaarten, maar daarna moet de omslag worden gemaakt. Daar is Denk niet toe in staat gebleken. Ondanks waarschuwingen van binnen en buiten."

Die waarschuwingen van binnen kwamen van u?

"Van mij en Sylvana."

En van buiten?

"Van de achterban. Mensen zeiden: ik ben tegen racisme, maar de manier waarop Denk de discussie voert bevalt me niet. Deze mensen haken dan toch af."

Ook Sylvana Simons kreeg die kritiek. Bijvoorbeeld tijdens haar discussie met Wilfred Genee. Hij zei: ik ben het met je eens, maar je toon bevalt me niet.

"Maar iemand als Genee geloof ik niet, want die heeft nooit iets gedaan om gelijkheid te bevorderen. Hij zit met 's lands bekendste tv-racist aan tafel en deed niets toen in de uitzending racistische opmerkingen over Sylvana werden gemaakt."

Maar in welk opzicht verschilt de toon van Sylvana Simons met de toon van de rest van Denk?

"Sylvana doet niet aan aanvallen. Ze legt uit en probeert verbinding te maken. Ze gaat niet uit van een vijand. En als iemand onzin kletst dan legt ze uit waarom dat onzin is. Op een beheerste welbespraakte manier."

Kan Sylvana wel effectief zijn als politica en in de discussie rond racisme en discriminatie als er steeds maar discussie is over haar persoon en ook over haar toon?

"Dat zullen we moeten bewijzen. Zij zal blijven zeggen wat ze denkt. Het gaat haar er niet om dat de ander zich lekker voelt bij wat ze zegt. Ze heeft geen agressieve toon, wel een confronterende toon."

Het is nogal wat om uit een kansrijke partij als Denk te stappen. Jullie gingen best wel goed op social media en waren al op lokaal niveau actief.

"Ik mis een verbindende toekomstvisie. Hun verhaal appelleert nu aan het boze migrantendeel, maar ook bij migranten is juist behoefte aan verbinding. En ook bij de witte Nederlanders. Niet iedereen is een racistische, xenofobe haatzaaier. Niemand wil in een hoek gedrukt te worden."

Was het alleen de toon of was er meer aan de hand?

"Het had ook te maken met de onderlinge samenwerking. Die was niet goed. En er was een gebrek aan leiderschap, gebrek aan daadkracht."

Wie valt dat te verwijten?

"Selcuk Ozturk en Tunahan Kuzu. Zij zijn de oprichters. Er is te weinig ruimte voor ideologie, visie en diepgang bij de leiding van Denk."

Dit zorgt wel voor verdere versplintering op links.

"Er is nog steeds een gat op links. Een verbindende partij is er op links nog niet op dit onderwerp."

Wordt Sylvana Simons de lijsttrekker?

"Zij is komende maanden het gezicht van Artikel 1. Maar het is niet haar hoogste doel om met haar gezicht op tv te komen. Ze wil idealen realiseren. Als er mensen komen die het beter kunnen dan zal ze graag een stapje opzij doen. Idealiter staan er straks in de top drie enkel vrouwen."

Waarom?

"Het is uniek en het is nodig. Het is tijd dat er partij komt die het op een andere manier probeert. De emancipatie is nog niet afgerond."

Zijn jullie een oneissuepartij? Gaan jullie je alleen bezig houden met gelijkheid?

"Dat is het hoofdthema. Net als dat alle andere partijen een hoofdthema hebben. En gelijkheid is een breed onderwerp. Denk aan de loonongelijkheid tussen man en vrouw, arbeidsmarktdiscriminatie, mannen die maar twee dagen verlof krijgen na de bevalling."

Heeft Sylvana Simons er wel zin in? Ik kan me voorstellen dat ze na alle bedreigingen en discussies rond haar persoon zou zeggen: Ik ga toch maar weer wat anders doen.

"Ze heeft zich zeker afgevraagd of het het waard is. En het antwoord is 'ja'. En ze krijgt naast hatemail ook veel lovemail."

Hoeveel zetels gaan jullie halen?

"Ik ga geen getallen noemen. Daar ga ik me niet toe laten verleiden."