'Driekwart nee-stemmers wil Oekraïne-verdrag nog steeds van tafel'

Dat blijkt uit een representatieve peiling van NU.nl onder 1.097 panelleden die eerder ook al hun mening gaven over het Oekraïne-referendum.

Nog geen vijfde (18 procent) van de respondenten die tegenstemden vindt het met de extra bijlage een goed akkoord.

Ook onder alle ondervraagden is er geen meerderheid (47 procent) die het verdrag nu goedkeurt.

Rutte

Premier Mark Rutte wil het verdrag ondanks de uitslag van het referendum alsnog ratificeren en hoopt met een extra juridische verklaring de zorgen van de nee-stem juist weg te nemen.

Daat staat in dat het verdrag geen opmaat naar het EU-lidmaatschap is, er geen extra geld gaat naar het land en er geen sprake is van militaire samenwerking. Maar uit deze peiling blijkt dus dat deze oplossing van Rutte geen recht doet aan de nee-stem.

Ook in de Tweede Kamer is er kritiek op deze "zelfbedachte bezwaren" van het kabinet. De PVV, CDA, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren vinden dat de uitslag van het referendum gerespecteerd moet worden.

Eerste Kamer

In de Eerste Kamer komt het kabinet twee zetels tekort voor een meerderheid. De hoop is daar gevestigd op enkele CDA-senatoren die in stemgedrag afwijken van hun partijgenoten in de Tweede Kamer.



Beeld: In 60 seconds