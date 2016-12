Vicevoorzitter FNV Van Dijk hoogste nieuwkomer op PvdA-lijst

Na Asscher completeren Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (2) en de bewindslieden Jeroen Dijsselbloem (3) en Sharon Dijksma (4) de top vijf. Attje Kuiken, die tot de verkiezingen Diederik Samsom vervangt als fractievoorzitter, staat op zes. De huidige minister Lilianne Ploumen heeft nog net de eerste tien gehaald.

De andere nieuwkomers bij de eerste tien zijn Trouw-columniste Kirsten van den Hul (8) en de Groningse oud-gedeputeerde William Moorlag (9). De bekende ex-voetbaltrainer Foppe de Haan is lijstduwer.

Voor financieel specialist Henk Nijboer is een zevende plaats ingeruimd, maar tal van prominente Kamerleden als Jeroen Recourt en Mei Li Vos vielen buiten de top twintig. Een enkel zittend Kamerlid haalde ternauwernood de eerste vijftig. De PvdA schommelt in de peilingen rond de tien zetels.

Partijvoorzitter Hans Spekman noemt de lijst ''een mooie mix van continuïteit en vernieuwing''. ''Het partijbestuur is er met name erg trots op dat van de eerste vijftien kandidaten maar liefst vier kandidaten hun wortels in de vakbeweging hebben''. Behalve Van Dijk hebben onder meer ook Moorlag en Kamerlid John Kerstens (11) een vakbondsverleden.

Lijsttrekker Asscher wil met de kandidaten ''de strijd aan voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving''.