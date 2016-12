Rusland boos op Nederland om stallen Amerikaanse tanks

Volgens het Russische persbureau Interfax noemt Moskou het "een onvriendelijke stap". "Het lijkt erop dat de Nederlandse autoriteiten een smaak beginnen te krijgen voor het opzettelijk vernietigen van de relaties met Rusland", aldus woordvoerder Maria Zakharova.

Sinds vorige week doet het complex in Limburg weer volop dienst als opslag- en onderhoudswerkplaats voor Amerikaanse tanks, pantservoertuigen en zware artillerie, zo'n 1.600 stuks in totaal. Daar stond in het verleden ook al Amerikaans defensiematerieel.

In NAVO-verband werd besloten het opnieuw hier te stallen om de Oost-Europese lidstaten gerust te stellen.

Krimgoud

Zakharova sprak ook haar onvrede uit over de beslissing van een Nederlandse rechter om het Krimgoud, dat aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam was uitgeleend, terug te geven aan Oekraïne en niet naar de door Rusland geannexeerde Krim.

Moskou gaat tegen deze beslissing in beroep. Het gaat onder andere om edelstenen, gouden helmen en schedes. Het "onrechtvaardige besluit" zal "een einde maken aan de ambities om van Den Haag de wereldwijde justitiehoofdstad te maken", dreigde de woordvoerder.

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken noemt de kritiek ''niet erg sterk'' en ''inhoudelijk onbegrijpelijk''. Er worden geen wapens aan de grens met Rusland geplaatst, zei hij. ''Het is geen agressieve daad, maar een defensieve daad.'' Verder gaat de rechter in ons land over de terugkeer van de Krimschatten en niet de regering, aldus Koenders.