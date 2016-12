Turkije roept omstreden voorzitter Diyanet Nederland terug

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) maakte dat woensdag bekend.

Koenders had vorige week de vertegenwoordiger van de Turkse regering op het matje geroepen. In het gesprek is duidelijk gemaakt dat het kabinet heeft geconstateerd dat er grenzen waren overschreden en dat dit niet zonder consequenties kon blijven.

Het kabinet spreekt van een ''ongewenste en een niet-acceptabele inmenging in het leven van Nederlandse burgers''. Ook de uitspraken van Acar over het CDA zijn ''volstrekt niet aanvaardbaar'', aldus Koenders. Volgens de minister is in goed onderling overleg door de Turkse autoriteiten besloten Acar terug te trekken. Acar heeft het land inmiddels verlaten.

Bolwerk

In een interview met De Telegraaf zei Acar vorige week dat hij een lijst bijhield met namen van mensen die sympathiseren met de invloedrijke Turkse geestelijke Fethullah Gülen. De rivaal van president Recep Tayyip Erdogan wordt door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte couppoging van 15 juli.

Acar bestempelde onder meer het CDA als "Gülen-bolwerk", tot woede van CDA-leider Sybrand Buma, die minister Koenders opriep om de voorzitter het land uit te zetten.

''Ik heb hier eerder toe opgeroepen omdat zijn inmenging in de Nederlandse democratie onacceptabel en bizar was", zegt Buma woensdag. "Het kan niet zo zijn dat het kabinet opnieuw een diplomatieke status toekent voor iemand met als taak namens de Turkse overheid religieuze zaken in Nederland te behartigen.''

'Dubbele pet'

Diyanet keerde zich eerder af van de actie van de voorzitter, die de gegevens doorgaf in de periode dat hij bij de Turkse ambassade in Den Haag werkte. Hij zei dat hij op eigen initiatief handelde en dat geen sprake was van een opdracht vanuit de Turkse overheid. Acar verzamelde de gegevens op internet.

Vorige week is er een gesprek geweest op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het bestuur van de Islamitische Stichting Nederland/Diyanet. Het kabinet vindt het onwenselijk dat het voorzitterschap van de Islamitische Stichting Nederland/Diyanet in de toekomst nog wordt uitgevoerd door een diplomatieke vertegenwoordiger, die dus een dubbele pet opheeft.

''Dit wekt op zijn minst de schijn van een ongewenste vermenging van politiek en religie'', aldus Koenders. De religieuze organisatie heeft toegezegd een intern onderzoek te gaan doen naar de aansturing van de organisatie. Het kabinet wacht de uitkomsten daarvan af, maar vindt sowieso dat deze rollen niet meer samen kunnen gaan, schrijft Koenders.

De Tweede Kamer praat woensdag over de invloed van de Turkse moskeekoepel in Nederland. Diyanet is een overheidsorganisatie die onder meer imams opleidt en uitzendt naar Turkse moskeeën in Nederland.