Arno Brok aanbevolen als commissaris van de Koning in Friesland

Brok is sinds 2010 burgemeester in Dordrecht. Daarvoor was hij sinds 2003 burgemeester van Sneek. In de jaren negentig was hij raadslid, VVD-fractievoorzitter en wethouder in Leeuwarden. Brok studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden.

De Provinciale Staten van Friesland zien Brok als een goede verbinder. In 2012 is hij hiervoor onderscheiden met de burgemeestersprijs voor verbindend vermogen. Vanuit zijn ervaring als bestuurder in Friesland weet hij wat er speelt en leeft in de provincie, aldus de Staten in een persbericht.

Op basis van de aanbeveling zal de minister van Binnenlandse Zaken een voordracht uitbrengen aan de koning. De nieuwe commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar.

Brok volgt bij benoeming John Jorritsma op, die eerder dit jaar was benoemd tot burgemeester van Eindhoven.