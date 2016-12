Oekraïne-verdrag krijgt definitief steun van D66

"Iedereen is het erover eens dat het veel te lang heeft geduurd. Maar de premier heeft zijn blessuretijd wel goed benut", zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven dinsdagavond in de Tweede Kamer over het Oekraïne-verdrag.

Rutte heeft volgens Verhoeven een verklaring van de Europese regeringsleiders die recht moet doen aan de zorgen van de nee-stemmers.

De kaarten waren voor het debat al geschud. Coalitiepartijen VVD en PvdA worden sinds afgelopen weekend gesteund door GroenLinks. D66 toonde zich altijd al welwillend richting het kabinet, maar wilde eerst wachten waarmee Rutte terugkwam uit Brussel.

De premier liet tijdens een EU-top vorige week een juridische bijlage toevoegen waarin staat dat het verdrag geen opmaat is naar het EU-lidmaatschap, er geen extra geld gaat naar het land en er geen sprake is van militaire samenwerking.

Motie van wantrouwen

Maar onder andere de PVV, CDA, SP, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren vinden dat de uitslag van het referendum gerespecteerd moet worden en hekelen de "zelfbedachte bezwaren" van het kabinet.

Bovendien stond over een deel van de punten in de bijlage niets in het oorspronkelijke verdrag, dus deze punten hebben volgens de protesterende partijen enkel symbolische waarde.

"Tijdens de top is er een inlegvelletje geschreven, waardoor de premier nu denkt dat het Oekraïneverdrag goedgekeurd kan worden", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wijst erop dat er verder geen enkele wijziging is aangebracht.

De PVV zei het vertrouwen in Rutte op, maar kreeg met steun van de SP, 50Plus, Partij voor de Dieren, VNL en het lid Monasch geen meerderheid.

Eerste Kamer

De steun van D66 is nog niet genoeg voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Daar komen de drie partijen op dit moment twee zetels tekort.

De hoop is gevestigd op de CDA-senatoren, die in tegenstelling tot hun partijgenoten in de Tweede Kamer vóór zouden kunnen stemmen.

Rutte herhaalde dinsdag zijn standpunten dat de juridische verklaring inhoudelijk de nee-stem tegemoetkomt en dat niet ratificeren alleen maar Rusland in de kaart speelt.

Het is volgens de premier geen tijd om Rusland cadeautjes te geven door de eenheid van de Europese eenheid schaden. "Het nee tegen het verdrag is een cadeautje aan Rusland", aldus Rutte.