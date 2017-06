Grote drukte bij optreden Justin Bieber op Pinkpop

Bieber stond tot ongeveer 22.40 uur op het podium. Hij begon met het nummer Where are Ü now? Later tijdens het optreden volgden andere hits van de zanger zoals Love Yourself, Purpose en Sorry. Ook het oudere Baby werd gezonden door Bieber.

De fans stonden vroeg in de rij om allemaal zo dichtbij het podium komen te staan als mogelijk is. Er werd ook water uitgedeeld door de medewerkers van Pinkpop.

Rond 20.30 uur begon het te regenen in Landgraaf, dat was tegelijkertijd dat de fans met een groen of paars bandje alvast een plek mochten zoeken in het voorste vak.

Kaiser Chiefs

Op het festivalterrein heerst al de hele dag een onmiskenbare 'Bieber fever'. Zelfs artiesten die optreden op zijn druk met de komst van de Canadese popster naar Landgraaf.

De Britse rockers van Kaiser Chiefs laten hun publiek aan het begin van de avond zelfs uitbundig klappen voor Justin. "Jullie zijn er klaar voor, ik voel het. Klaar voor Bieber!" Frontman Ricky Wilson warmt zijn publiek alvast flink op. "Allemaal de handen op elkaar voor Justin."

Als het publiek niet meteen enthousiast reageert op zijn oproep, spreekt hij de Pinkpoppers vermanend toen. "Hier neemt Bieber natuurlijk geen genoegen mee. Hij is zeer perfectionistisch."

Die cynische opmerking kan zijn publiek dan wel weer waarderen, waarop er alsnog vol overgave wordt geklapt.

Controles

Vanwege verscherpte controles op Pinkpop stonden er 's middags ook al lange wachtrijen voor de ingang van het festivalterrein. Rond 17.00 uur stonden nog duizenden bezoekers te wachten om Pinkpop te mogen betreden.