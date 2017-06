Geen zorgen over voortgang Pinkpop na dreiging Rock am Ring

Het Duitse festival dat wordt gehouden op racecircuit Nürburgring in het westen van Duitsland werd vrijdagavond rond 21.00 stilgelegd op advies van de politie, die "concrete aanwijzingen" had over een mogelijke terroristische dreiging.

Pinkpop zegt op haar website kennis te hebben genomen van de situatie bij Rock am Ring. Ook onderhoudt het Nederlandse festival contact met de organisatie van het Duitse festival over de mogelijke terreurdreiging. Dat heeft Pinkpop-organisator Jan Smeets laten weten.

Het hoofd van de beveiliging van Pinkpop en de burgemeester van Landgraaf hebben contact gehad met de Duitse collega's over de ontruiming van het Duitse festivalterrein. "Wij hebben begrepen dat het in Duitsland vooral een voorzorgsmaatregel is", stelt Smeets. "We zien vooralsnog geen enkele reden om onze plannen aan te passen."

Ook zegt Pinkpop alle veiligheidsmaatregelen grondig te hebben doorgenomen "en daar hebben wij het volste vertrouwen in. Uiteraard blijven wij alert."

Zaterdag

Pinkpop gaat zaterdag van start. Zaterdagochtend worden de eerste campinggasten verwacht. Het festival heeft de afgelopen twee jaar de beveiliging van het terrein geprofessionaliseerd en uitgebreid.

Zo is er een Pinkpop Control Center, dat doorlopend bemand is door politie, brandweer en organisatie. Ook is er een vliegverbod ingesteld boven het festivalterrein.

Het festival doet vanwege veiligheidsoverwegingen geen uitspraken over eventuele extra maatregelen.