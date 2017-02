Justin Bieber geeft optreden op Pinkpop

De What Do You Mean-zanger staat op de eerste Pinkpopdag, 3 juni, op het podium zo maakt de organisatie woensdag bekend.

Het optreden op het festival is onderdeel van zijn Purpose World Tour waarmee hij eerder twee keer in een uitverkochte Gelredome in Arnhem stond.

Bieber is de derde headliner die is aangekondigd voor het festival dat plaats zal vinden op 3, 4 en 5 juni in Landgraaf, Limburg. Eerder werd Green Day al aangekondigd als headliner. Ook System of a Down, Kings of Leon en Martin Garrix zullen naar het festival komen.

Wat: festival

Waar/Wanneer: Landgraaf, Limburg. 3, 4 en 5 juni

Kaartverkoop: 11 maart 2017 om 10.00 uur