Positie pensioenfondsen valt licht terug in augustus

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen kwam vrijdag uit op 106 procent. In juli noteerde onderzoeksbureau Aon Hewitt nog een opleving naar 107 procent.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, bleef stabiel op 103 procent.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen.

"Er speelt zoveel, dat het spannende tijden blijven voor pensioenfondsen," zegt Frank Driessen van Aon Hewitt. “De komende maanden zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.”

Het bedrijf wijst daarbij onder meer op politieke spanningen tussen Noord-Korea en de VS en de aanstaande Brexit. Die zorgen ervoor dat beleggers minder vertrouwen hebben en hun belangen in Amerika verkleinen.

Rente

De rente daalde bovendien weer na een stijging vorige maand. Hierdoor namen de verplichtingen van de fondsen ook weer toe.

Met een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 103 procent bevinden veel fondsen zich nog onder de minimaal vereiste 104,3 procent. Dat geldt ook voor een aantal grote fondsen, zegt Aon.

"Gezien de teruggevallen dekkingsgraad lijkt het risico op kortingen nog niet afgewend en is indexatie nog steeds niet in zicht."