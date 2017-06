'Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen'

Zo'n 45 procent van de gescheiden vrouwen denkt ten onrechte dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van Motivaction dat in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl is uitgevoerd.

Een scheiding heeft gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Een derde van de vrouwen is er niet van op de hoogte dat ze daar bij een scheiding iets over zouden moeten vastleggen. Verder blijkt dat een kwart van de ondervraagde vrouwen niet weet of zij tijdens hun huwelijk pensioen hebben opgebouwd.

Verontrustend

Voorzitter Josine Westerbeek-Huitink van Mijnpensioenoverzicht.nl noemt de onderzoeksresultaten "zeer verontrustende cijfers". "Vrouwen denken veel te weinig na over pensioen", stelt Westerbeek-Huitink.

"Meestal worden er bij een scheiding wel duidelijke afspraken gemaakt over alimentatie, kinderen, huis en bezittingen. Maar pensioen is ook een heel belangrijk onderwerp dat veel te vaak vergeten wordt."

Niet automatisch

Als de vrouwen niet binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder melden dat ze gescheiden zijn, verloopt de uitbetaling niet meer automatisch via de pensioenuitvoerder.

Het recht op hun deel van het pensioen vervalt niet. Maar wie na twee jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner vragen het pensioen op de ingangsdatum uit te betalen.

"Dat contact kan onprettig zijn. Deze procedure verloopt bovendien regelmatig via de kantonrechter", aldus Mijnpensioenoverzicht.nl. De organisatie stelt dat lang niet iedereen weet dat het recht op pensioenverdeling bestaat.

"Als niemand je daarop wijst, kan dit financiƫle gevolgen hebben. Met in het ergste geval een flink lager pensioen dan waar je recht op hebt."

Recht

Volgens de wet heeft een voormalige partner bij een scheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen van de ex-partner.

Overigens is het voor scheidende stellen mogelijk om afwijkende afspraken te maken in een echtscheidingsconvenant. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere verdeling kiezen of afstand doen van het recht op pensioen van de ex-partner.

Stichting Pensioenregister, de organisatie achter Mijnpensioenoverzicht.nl, is een initiatief van Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).