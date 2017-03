Pensioenfondsen verbeteren positie in januari

De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen steeg daardoor in februari van 103 naar 104 procent, stelt onderzoeksbureau Aon Hewitt woensdag.

Daarmee werd een vervolg gegeven aan de stijgende lijn die eind vorig jaar al is ingezet. De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden, ging van 98 naar 99 procent.

Dit percentage is leidend bij beslissingen over het eventueel korten of indexeren (het laten meestijgen) van pensioenen. Bij een beleidsdekkingsgraad van onder ongeveer 104,3 procent is sprake van een dekkingstekort.

Afgelopen jaar leek het er lang op dat veel fondsen mogelijk moesten gaan snijden in de pensioenen. Die vrees week pas in het laatste kwartaal van 2016.

Aon wijst erop dat de rente in februari is gedaald. Dit kwam mede door de onrust rondom het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de politieke onrust in Frankrijk.