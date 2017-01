Ook ambtenarenfonds ABP verlaagt pensioenen niet

De actuele dekkingsgraad van ABP kwam eind december ruim boven de kritische dekkingsgraad van ongeveer 90 procent uit, laat het fonds dinsdag weten. Het gaat om een eerste raming.

De dekkingsgraad zegt iets over in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te keren.

"Omdat de marge ruim is, kan ABP nu aankondigen dat verlaging van de pensioenen in 2017 niet aan de orde zal zijn", meldt het fonds. Eind november had het fonds al een dekkingsgraad van 95,3 procent.

ABP benadrukt dat de gegevens nog exact moeten worden vastgesteld. De definitieve cijfers worden op 27 januari bekendgemaakt. Het fonds deelt al wel de voorlopige cijfers zodat deelnemers zo snel mogelijk weten waar zij aan toe zijn.

Kritische grens

Normaal gesproken moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Fondsen met een dekkingstekort moeten een herstelplan opstellen en voldoen aan een zogenoemde lagere kritische grens. Waar die grens precies ligt, verschilt per fonds.

Als pensioenfondsen op 31 december met hun dekkingsgraad onder die kritische grens zijn uitgekomen, moeten de fondsen de pensioenen korten. Een verlaging heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

Grote fondsen

De andere grote pensioenfondsen PFZW, PME, PMT lieten vorige week al weten dat kortingen in 2017 niet aan de orde zijn. De fondsen hebben geprofiteerd van de stijgende rente en een hoger rendement van beleggingen.

Het pensioenfonds voor de bouw (bpfBOUW) had in november al een dekkingsgraad van 108,3 procent en het ziet er niet naar uit dat dit fonds maatregelen hoeft te nemen.

De andere pensioenfondsen maken hun dekkingsgraden van december later bekend. Dan wordt ook duidelijk of deze fondsen volgend jaar maatregelen moeten nemen.

Adviesbureau Aon Hewitt meldde maandag dat de gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen eind december op 102 procent is uitgekomen.

Onzeker

Voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP waarschuwt dat de vooruitzichten voor de middellange termijn nog onzeker zijn. "Economische voorspellingen wijzen op een blijvend lage rente en lagere rendementen", stelt Wortmann-Kool.

"Voor onze deelnemers betekent dit dat verhoging van pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn. En verlaging is de komende jaren ook niet uit te sluiten."