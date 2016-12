Deel grote fondsen hoeft pensioenen in 2017 niet te verlagen

De fondsen hebben geprofiteerd van de stijgende rente en een hoger rendement van beleggingen.

De dekkingsgraad van PMT kwam in december uit rond 97 procent en dat is hoger dan de 91,4 procent waar het fonds minimaal aan moest voldoen, meldt de NOS vrijdag.

Bij PME kwam de graadmeter "ruim boven de ondergrens van 90 procent" uit, laat het fonds op de eigen website weten. De dekkingsgraad is daarmee op een "veilig" niveau beland. Ook bij PFZW is de situatie dusdanig verbeterd dat korten niet nodig is.

Ambtenarenfonds ABP wil nog even wachten op defnitieve cijfers en laat volgende week weten of er gekort moet worden. Het pensioenfonds voor de bouw (bpfBOUW) had in november al een beleidsdekkingsgraad van 105,2 procent en het ziet er niet naar uit dat dit fonds maatregelen hoeft te nemen.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van pensioenfondsen. Het percentage toont aan in hoeverre een fonds in staat is om nu en in de toekomst pensioenen uit te betalen. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Niet bang

"Mensen die bij PMT deelnemer zijn, hoeven niet bang te zijn dat er volgend jaar gekort gaat worden", zegt voorzitter Jan Berghuis van PMT.

"Eind januari weten we het zeker, maar ik heb goede hoop dat een verlaging het komend jaar niet nodig zal blijken", schreef directeur Peter Borgdorff van PFZW eind vorige week al.

Problemen

Berghuis benadrukt dat de problemen nog niet voorbij zijn. "Over twee maanden kunnen we weer in hetzelfde vaarwater zitten als twee maanden geleden en dan moet er gekort worden in 2018."

"We zijn er nog niet. Door de lage rente en stijgende levensverwachting moet er veel extra geld opzij worden gezet voor de pensioenen, nu en in de toekomst", vult voorzitter Eric Uijen van PME aan. PME zit op dit moment nog in een herstelperiode. "Ook komende jaren blijft het daarom spannend", aldus Uijen.

Normaal gesproken moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad van ruim 104 procent hebben. Fondsen met een dekkingstekort moeten een herstelplan opstellen en voldoen aan een zogenoemde lagere kritische grens. Waar die grens precies ligt, verschilt per fonds.

Kritische grens

Als pensioenfondsen op 31 december met hun dekkingsgraad onder die kritische grens blijven steken, moeten de fondsen op de pensioenen korten. Een verlaging heeft zowel gevolgen voor mensen die al gepensioneerd zijn, als voor deelnemers die nog pensioen opbouwen.

De andere pensioenfondsen maken begin 2017 hun dekkingsgraden van december bekend. Dan wordt ook duidelijk of deze fondsen volgend jaar maatregelen moeten nemen.