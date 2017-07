Belastingdienst vond 683 Nederlandse betrokkenen in Panama Papers

De Panama Papers zijn in mei 2016 uitgelekte documenten over wereldwijde belastingontwijking en -ontduiking via belastingparadijzen als Panama.

In de databank van die documenten heeft de Nederlandse belastingdienst 986 links naar Nederland gevonden. Na het doorpluizen van andere lijsten op dubbeltellingen bleven er 683 nieuwe gevallen over.

De belastingdienst heeft van 411 van hen de identiteit kunnen achterhalen. Dat blijkt uit een brief die Dijsselbloem eind februari heeft gestuurd in antwoord op vragen van het zogeheten parlementaire PANA-comité over wat Nederland met de informatie van de Panama Papers heeft gedaan.

''Van die 411 geïdentificeerde belastingplichtigen was 25 procent een individu, 60 procent een midden- of kleinbedrijf en 15 procent een grote onderneming”, staat in de brief.

De dossiers van 237 personen en bedrijven zijn in behandeling bij gespecialiseerde belastinginspecteurs. Tegen een aantal zijn inmiddels concrete stappen genomen.