'Overheid maakt inbreuk op eigendomsrecht met belastingheffing'

Toine Manders, voormalig directeur van het Haags Juristen College, zei dat vrijdag tegen de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar belastingontwijking.

Manders hielp duizenden Nederlanders hun vermogen te onttrekken aan de fiscus met ingewikkelde constructies via onder meer Cyprus. In 2014 werd hij opgepakt door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Sindsdien is hij aan lager wal geraakt. Naar eigen zeggen heeft hij nauwelijks nog geld.

Manders zei zijn werk niet alleen te hebben gedaan om geld te verdienen, maar ook uit idealisme. Volgens hem maakt de overheid met belastingheffing ''inbreuk op het eigendomsrecht''. Dat ''groot onrecht'' wilde hij aan de kaak stellen.

Schokkend

Manders, die zijn opvattingen vrijdag ook uiteenzette in een interview met de Volkskrant, werd boos toen commissielid Renske Leijten (SP) hem voorhield dat hij nu in een met belastingopbrengsten gefinancierde sociale huurwoning woont.

''De overheid neemt mij alles af wat ik heb en dan moet ik dankbaar zijn? Ik vind het schokkend dat u dat durft te zeggen."

Panama Papers

De parlementaire ondervragingscommissie werd ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers, gelekte stukken waaruit blijkt dat vermogenden hun vermogen wegsluizen naar belastingparadijzen met hulp van een Panamees bedrijf.

De naam van Manders komt diverse keren in de Panama Papers voor. De commissie rondt vrijdag haar verhoren af. Daarna is het aan de Tweede Kamer te oordelen over haar bevindingen.