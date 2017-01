Grootmoeder doodgeschoten gorilla Harambe ook overleden

Josephine werd in het wild geboren in 1967. De gorilla arriveerde in de dierentuin van Miami in 1983 en had de laatste jaren te maken met een kwakkelende gezondheid. Uit medische tests bleek dat er geen verbetering meer mogelijk was.

Het dier kon nog amper bewegen, laat de dierentuin weten. In 2009 kon Josephine nog wel geholpen worden, toen was de gorilla bijna geheel blind. Er werden destijds lenzen bij haar ingebracht om haar zicht terug te brengen. Nu moest "de ontzettend moeilijke beslissing gemaakt worden om haar in te laten slapen", aldus de dierentuin.

Haar kleinkind Harambe werd bekend in de zomer van 2016 toen een kleuter in zijn verblijf viel. De kleuter maakte een val van drie meter, waarna Harambe het kind oppakte en zo'n zo'n tien minuten door zijn verblijf slingerde. Personeel van de dierentuin besloot Harambe dood te schieten uit angst voor het leven van de kleuter.