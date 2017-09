Oscarcomité roept zeldzame ledenvergadering uit

Volgens The Hollywood Reporter zijn leden persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn of men kan via een livestream meepraten. Het ledenbestand van The Academy bestaat uit een groep van ruim achtduizend professionals uit de filmindustrie zoals bekende producenten, cinematografen, kostuumontwerpers, acteurs en actrices.

De laatste keer dat de organisatie een ledenvergadering uitriep was in 2013. Toen werd er over de toekomst van de organisatie gesproken. Naar verluidt nadat er kritiek was op het gebrek aan diversiteit in het bestuur van de organisatie en bij de uitreiking van de felbegeerde Oscars.

Wat er precies wordt besproken op de vergadering in september is niet bekend, behalve dat er vragen aan het nieuwe bestuur kunnen worden gesteld.