Amerikaanse vrouw wint recordbedrag in loterij

In januari 2016 was de jackpot in de Powerball-loterij met 1,35 miljard euro nog groter, maar toen moesten drie spelers het bedrag delen. De 53-jarige Mavis Wanczyk hoeft het bedrag met niemand te delen.

Ze is van plan om eerst even uit te rusten nu ze in een keer een multimiljonair is. Daarom heeft Wanczyk haar baas laten weten niet terug te keren, ze neemt ontslag bij het medisch centrum waar ze al 32 jaar werkt. "Ik ga me even verstoppen in mijn bed", aldus de winnaar.

Ze baseerde de winnende nummers 6, 7, 16, 23, 26 en 4 op de geboortedata van familieleden. "Ik had een droom en die is uitgekomen", zegt Wanczyk. De vrouw koos voor uitbetaling in een keer, waardoor ze 288 miljoen euro overhoudt na belastingen.

De vrouw kocht haar winnende lot bij een benzinestation in het plaatsje Chicopee. Zoals gebruikelijk ontvangt de verkoper van het ticket een geldprijs van ruim 42.000 euro. De eigenaar van het pompstation heeft laten weten het bedrag aan lokale goede doelen te doneren.