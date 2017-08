Australische politicus wil dat homo's het woord gay 'teruggeven'

Dat stelde hij volgens Australische media in een interview met Sky News.

Katter, die in zijn eentje in het Lagerhuis zit voor de rechts-conservatieve Katter’s Australian Party, deed zijn uitlatingen in een gesprek over het homohuwelijk. In Australië woedt op dit moment een verhitte discussie over het openstellen van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht.

"Gay betekende vroeger vrolijk", aldus Katter. "Het was een goed woord, het mooiste woord in de Engelse taal. En nu dreigen homo’s hetzelfde te doen met het woord huwelijk."

Goede herinneringen

De politicus legde uit goede herinneringen te hebben aan een tekst die hij lang geleden voor zijn examen moest ontleden. Hierin stond de zin: 'then Belinda smiled and all the world was gay'. "Ik zag bij die zin een prachtig beeld voor mij. Maar toen besloten de homo’s: kom, wij eigenen ons dat woord toe!"

Katter erkende in het interview wel dat LHBT'ers er niets aan kunnen doen dat zij "zo" geboren zijn. "Maar als zij ook een verbintenis aan willen gaan, dan moeten zij daar zelf een woord voor bedenken. En niet dat andere mooiste woord ter wereld van ons afnemen."

Tweeduizend kilometer

De voorman van Katter’s Australian Party deed al eerder opmerkelijke uitspraken over de Australische homogemeenschap. Zo claimde hij dat er zich in zijn kiesdistrict in de staat Queensland geen enkele homo bevindt.

Als dat wel zo zou zijn, zou hij achterwaarts te voet van Burke naar Brisbane gaan lopen, een route van zo’n tweeduizend kilometer. In een reactie stelde een Australische talkshowhost tijdens een interview voor de homodating-app Grindr op de telefoon van Katter installeren, om zijn stelling te testen.