Ernstig tekort aan ninja's in Japan

Volgens Kunihiro Takeishi van de Japanse Ninjaraad geldt de ernstige ninja-schaarste voor het hele land, meldt Kotaku dinsdag.

De in het zwart geklede sluipmoordenaars uit het verleden zijn nog steeds razend populair, zowel in Japan als daarbuiten. Door de stijgende aantallen buitenlandse toeristen is de vraag naar de stuntmannen en -vrouwen die ninja's vertolken in toneelshows nog sterker gegroeid.

Naar verwachting zal de vraag naar de artiesten nog verder stijgen in de aanloop naar de Olympsche Spelen in Tokio in 2020. De Ninjaraad is druk bezig naar een oplossing te zoeken, aldus Takeishi. "Ik denk dat het moeilijk kan worden."

Rekrutering

Het pretpark Noboribetsu Date Jidaimura in Hokkaido heeft al een YouTube-video gemaakt voor de "grootschalige rekrutering van ninja-artiesten".

Volgens de zender Nippon Television is het grootste probleem bij het vinden van nieuwe ninja's niet een gebrek aan training, maar het salaris dat zij kunnen verwachten. Maar weinig toneelninja's kunnen rondkomen van hun werk.