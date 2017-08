Amerikaanse sheriff spreekt onheil over naderende zonsverduistering

De naderende zonsverduistering is voor sommige doemdenkers een nieuwe gelegenheid om te stellen dat het einde der tijden eraan komt. Sommige berichten verschijnen echter van instanties waarvan je het niet verwacht.

Scott Berrym de sheriff van Oconee County in de Amerikaanse staat Georgia, plaatste vorige week een verontrustend bericht op de Facebookpagina van het plaatselijke politiebureau. "Het is naar alle waarschijnlijkheid het einde van het leven op aarde zoals we dat nu kennen”, luidt de boodschap. De sheriff roept de bevolking op zoveel mogelijk voedsel in te slaan, en de tijd die ze nog op aarde hebben te koesteren.

Het bericht gaat verder: "Zwangere vrouwen moeten tijdens de zonsverduistering roken en likeur drinken, om zichzelf te beschermen tegen radioactieve golven. Er is vanaf nu alle reden om te panikeren."

Korreltje zout

Het moge duidelijk zijn dat de bevolking de tips met een korreltje zout moet nemen. Berry heeft een reputatie als het aankomt om sarcastische uitlatingen. "Ik waardeer sarcasme als een vorm van communicatie, en probeer het op passende momenten toe te passen", zegt hij tegen The Washington Post.

Op een vraag van de Amerikaanse krant hoe de sherif zijn laatste dagen gaat slijten, antwoordt Berrym: "We hebben een bestendige bunker. Als de stof optrekt en de zombies tevoorschijn komen zullen wij er nog zijn."

De totale zonsverduistering van 21 augustus zal te zien zijn in een groot deel van de Verenigde Staten. In Nederland is hij niet of nauwelijks waarneembaar.