Man door het lint na ontbreken van komkommer op salade

Een 58-jarige man zou tijdens een lunch in een restaurant in het plaatsje New Holland zo over zijn toeren zijn geraakt door het ontbreken van komkommer op zijn salade, dat hij het voedsel tegen de bediende aangooide en die bedreigde.

"Als ik een pistool of mes had zou jij de eerste zijn", zou hij hebben gezegd. Het restaurant belde de politie, en toen die arriveerde bleek de man – inmiddels terug in zijn auto – niet bereid zich zomaar mee te laten nemen. Uiteindelijk slaagde de politie daar wel in.

De politie van New Holland meldt dat de verdachte nog altijd vastzit.

Pannekoekenruzie

Eerder deze week werd de politie in Frankrijk opgeroepen voor een ruzie van twee vrouwen die vonden dat de kok van het café waar ze zaten te weinig suiker op hun pannekoek had gestrooid. Ook deze pannekoekenruzie leidde tot bedreiging tegen het personeel.