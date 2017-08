Woonwijk uit Romeinse tijd ontdekt in Frankrijk

Veel objecten zijn in goede staat gebleven en archeologen spreken van een 'mini-Pompeï', verwijzend naar de Romeinse stad die in het jaar 79 werd bedolven onder as na een vulkaanuitbarsting.

Het Franse ministerie van Cultuur noemt de goed bewaarde luxueuze huizen en openbare gebouwen, op een oppervlakte van zo'n zevenduizend vierkante meter, een 'exceptionele vondst'.

Op de vindplaats zijn onder meer een fontein en delen van huizen aangetroffen. Allen rijkversierd met afbeeldingen van Romeinse goden, marmeren tegels en mozaïeken.

De mozaïeken zijn meegenomen voor restauratie en worden naar verwachting tentoongesteld in het Gallo-Romeins museum in Vienne in 2019. De Franse stad Vienne, zo'n dertig kilometer ten zuiden van Lyon, staat bekend om de Romeinse tempel en het Romeinse theater waarin jaarlijks jazzfestival 'Jazz à Vienne' wordt gehouden.