Trump noemt Witte Huis 'een bouwval'

De miljardair wordt aangehaald in de nieuwe editie van het blad Sports Illustrated, waarin een verhaal over zijn liefde voor golf staat. Hij zou deze term gebruiken als hem op de golfclub wordt gevraagd waarom hij, hoewel hij een van de belangrijkste banen ter wereld bekleedt, zo vaak op de golfclub te vinden is.

Sinds zijn aantreden is Trump relatief weinig in het Witte Huis te vinden. Zeker 20 procent van zijn tijd bracht hij door in luxe resorts, wat de belastingbetaler tientallen miljoenen dollars heeft gekost.

Ook zijn reiskosten zijn exorbitant te noemen; de kans is groot dat hij binnen een jaar het zelfde reisbudget heeft besteed als zijn voorganger Barack Obama in zijn twee volledige termijnen.

Democratische waarden

Het iconische gebouw aan Pennsylvania Avenue in Washington werd in 1800 gebouwd. Sindsdien hebben alle Amerikaanse presidenten het Witte Huis gebruikt als ambtswoning. Het Witte Huis wordt wereldwijd gezien als een van de symbolen die de Amerikaanse democratie en waarden vertegenwoordigen.

De quote van Trump kwam hem woensdag meteen op veel kritiek te staan. Oud-presidentsdochter Chelsea Clinton, die acht jaar in het Witte Huis woonde toen haar vader Bill het land leidde, reageerde op Twitter met de zin: "Dank jullie wel, medewerkers, schoonmakers, butlers, schoonmaaksters, koks, bloemisten, tuiniers, loodgieters, monteurs en curatoren van het Witte Huis voor het werk dat jullie dagelijks doen."