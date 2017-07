Amerikaan krijgt verloren afstudeerring na 52 jaar terug

De inmiddels 70-jarige Ray Goodwin studeerde in 1965 af aan Lebanon High School in de Amerikaanse staat New Hampshire. Hij kreeg hiervoor – zoals in de VS gebruikelijk is – een afstudeerring, maar raakte deze snel kwijt, schrijft de regionale nieuwssite Valley News.

Tuin

Goodwin zag het geschenk van zijn ouders nooit meer terug, tot er vorige week week opeens een telefoontje kwam van een vrouw uit Wilder, in de staat Vermont. Zij had een goudkleurige ring met initialen gevonden in haar tuin, en naar de school gebeld in de hoop de rechtmatige eigenaar op te kunnen sporen.

Tijdens het raadplegen van oude jaarboeken leidde het spoor al snel naar Goodwin, die het sieraard inmiddels terug heeft. Hoe de ring in Vermont terecht kon komen is voor alle betrokkenen een raadsel.