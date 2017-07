10-jarige Duitse 'rapportvluchteling' duikt op in Zwitserland

Opmerkelijk Bestuurder Ferrari raakt rijbewijs kwijt na snelle 'proefrit' 55 x gedeeld De bestuurder van een Ferrari is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Rotterdam nadat hij werd aangehouden door de politie voor hardrijden. De man reed 222 kilometer per uur op een weg waar de maximumsnelheid 100 was.