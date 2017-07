Israëlische kunststudente steelt uit Auschwitz voor afstudeerproject

De 27-jarige kunststudente Rotem Bides bracht verschillende keren een bezoek aan het voormalige nazi-vernietigingskamp in Polen, waar haar grootvader tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef. Ze nam een aantal voorwerpen mee, waaronder een bord dat bezoekers verbood dingen mee te nemen, glasscherven, kommen en een metalen schroef, meldt de BBC.

Bides verwerkte de gestolen voorwerpen in haar afstudeerproject aan de kunstacademie van Jeruzalem. Tegen de Israëlische krant Yedioth Ahronoth zei ze dat de diefstal "iets was wat ik moest doen".

"Miljoenen mensen werden vermoord op basis van de morele wetten van een zeker land onder een zeker regime", aldus Bides. "En als dat de wetten zijn, dan kan ik daar naartoe gaan en naar mijn eigen wetten handelen."

"Ik zeg niet dat ik dit mag doen omdat mijn grootvader in Auschwitz was. Ik stel alleen vragen. Ik maak me zorgen dat nadat alle overlevenden weg zijn, de Holocaust zal veranderen in een mythe, in iets dat niet kan worden waargenomen."

'Pijnlijk en schandelijk'

Het Auschwitz-Birkenau-museum noemde de acties van studente "pijnlijk, schandelijk en respectloos". Het museum eist de teruggave van de objecten. "Het is moeilijk om een rechtvaardiging voor diefstal te bedenken, zelfs niet als het voor de kunst is. Dat kan ook worden gezien als een poging om publiciteit te krijgen", zei het museum in een verklaring.

De begeleidende docent van Bides, de Israëlische kunstenares Michal Na’aman, zei tegen Yedioth Ahronoth dat ze "niet ziet wat er fout aan is".

"Zoals ik het bekijk, is ze erin geslaagd een unieke ontmoeting te creëren tussen kunst en een voorbije gebeurtenis die in een grote verscheidenheid aan woorden, symbolen en voorstellingen is gewikkeld."

Tijdens de oorlog werden in Auschwitz circa een miljoen Joden vermoord door de nazi's.

Eerdere diefstallen

Het is niet de eerste keer dat er voorwerpen uit het voormalige vernietigingskamp worden ontvreemd. In 2011 raapte een Israëlische gemeenteambtenaar een aantal voorwerpen op die op de grond lagen naast een vitrine. Die diefstal werd ontdekt door douaniers op het vliegveld van Krakau.

De ambtenaar, zoon van Holocaust-overlevenden, zei later dat hij de voorwerpen had ontvreemd om ze te "beschermen" en ze eventueel aan het Yad Vashem-museum in Jeruzalem te geven.

Nog eerder, in 2009, werd het beroemde 'Arbeit macht frei’-bord ('Werk maakt vrij') bij de ingang van het kamp gestolen. Het bord werd kort na de diefstal teruggevonden.