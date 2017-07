Amerikaanse notoire juwelendief (86) wederom gearresteerd voor diefstal

Doris Payne werd maandag in een filiaal van Walmart in de staat Georgia aangehouden met omgerekend 75 euro aan gestolen goederen. Een winkelmedewerker zag hoe zij verschillende producten uit onder meer de drogist en elektronica-afdeling onbetaald meenam.

Tijdens de arrestatie kwamen agenten erachter dat ze een enkelband droeg vanwege veroordeling na een vorige winkeldiefstal. De vrouw verklaarde tegenover de politie dat ze de producten was vergeten af te rekenen. Ze is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

In december werd Payne ook gearresteerd toen ze een dure diamanten ketting uit een warenhuis in Atlanta had ontvreemd. Hiervoor werd ze gestraft met huisarrest en een verbod op het betreden van winkelcentra in de stad.

Volgens haar advocaat was de diefstal niet bewust. "Dit zijn geen juwelen. Het is een 86-jarige vrouw die medicijnen en boodschappen nodig heeft om de dag door te komen", aldus de raadsman tegenover lokale media.

Twee miljoen

Naar schatting heeft de vrouw in haar leven rond de twee miljoen euro aan juwelen gestolen. In 2013 werd er een documentaire over haar gemaakt, The Life and Crimes of Doris Payne. Haar criminele carrière omspant zeker vijf decennia en bracht haar ook in Europa. Onder meer in Frankrijk en Griekenland werd Payne aangehouden.

In een interview in 2014 vertelde Payne dat ze begon te stelen om haar mishandelde moeder te helpen. Hierna zette de diefstallen voort om haar dure levensstijl te bekostigen.