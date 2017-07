Daklozen in Indianapolis krijgen diner van afgelaste bruiloft

Opmerkelijk Politie onderschept ruim 68 kilo cocaïne verpakt in ananassen 18 x gedeeld In Geldermalsen is ruim 68 kilo cocaïne gevonden in containers met tienduizenden ananassen uit Costa Rica. De drugs waren ''waanzinnig inventief verpakt" in speciaal geprepareerde ananassen, zegt de teamleider van de politie.