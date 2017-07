Politie onderschept ruim 68 kilo cocaïne verpakt in ananassen

Het met cocaïne gevulde fruit werd vorige maand gevonden tijdens invallen bij een transportbedrijf in Geldermalsen. In de eerste lading bleken veertig geprepareerde ananassen te zitten, goed voor 32 kilo coke. Die zaten verstopt in een lading van bijna 22 ton fruit.

"Elke ananas van de 21.500 kilo is in Geldermalsen door onze handen gegaan, we wilden geen grammetje cocaïne missen. Ook de verpakkingen, dozen en pallets zijn grondig onderzocht", vertelt de teamleioder. "De 32 kilo die we in Geldermalsen uit de ananassen haalden, waren er zo vernuftig in geplaatst dat we uren bezig waren. Door de bijzondere manier van verpakken, hebben we ook veel geleerd."

Tweede lading

Uit het onderzoek bleek dat er een tweede lading fruit onderweg was naar de haven van Antwerpen. De Nederlandse politie stelde hun Belgische collega's op de hoogte en bood ondersteuning aan bij het doorzoeken van die lading. Dat leverde 42 geprepareerde ananassen op, die in totaal 36,5 kilo coke bevatten.

Er zijn vier mensen aangehouden: drie mannen en een vrouw. Twee van hen, mannen van 25 en 42 uit Geldermalsen, zitten nog vast. De cocaïne is vernietigd.

Voor de drugsvangst werkte de politie samen met de Belgische politie en douane en de politie in Costa Rica.