Gezin door menselijke ketting gered van gevaarlijke onderstoom in zee

De moeder van het gezin was afgelopen weekend haar zonen van acht en elf jaar oud kwijt op het strand en zag na enige tijd dat zij werden meegesleurd door de hevige onderstroom, meldt The Washington Post dinsdag.

Mensen waarschuwden de vrouw vervolgens om niet zelf het water in te gaan, maar zowel de moeder, oma en enkele andere strandgangers snelden direct op de kinderen af. Vervolgens werden zij allemaal meegesleurd door de onderstroom en konden vervolgens niet zelfstandig terug naar het strand zwemmen.

Er was op dat moment geen strandwacht aanwezig. Agenten hadden een wel een reddingsboot opgeroepen en waren aan het wachten tot deze arriveerde. Door het geroep en gewijs kwamen steeds meer omstanders af op de noodsituatie waarna langzaam een menselijke ketting werd gevormd vanaf het strand naar het gezin. Uiteindelijk hielpen tachtig mensen bij de reddingsactie.

Bodyboard

Twee personen zwommen langs de ketting op en neer met drijvend zwemmateriaal en surfplanken om de inmiddels uitgeputte zwemmers te redden. "Er werd me verteld om eerst de kinderen te redden, dus ik gaf een kleine jongen een bodyboard en zei tegen de moeder dat zij zich er ook aan moest vasthouden. Na vijftien minuten kon ik hen bij de menselijke ketting krijgen waarna zij vervolgens verder naar strand zijn getrokken", aldus een vrouw die het gezin te hulp was gekomen.

Daarna keerden de vrouw terug om te helpen bij de overige zwemmers in nood. "De oma van het gezin was op dat moment nog maar nauwelijks in leven. Ze was totaal uitgeput", schrijft ze op Facebook.

Ruim een uur na het eerste hulpgeroep was iedereen gered en weer terug op het strand. Twee personen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De oma had tijdens de reddingsactie een hartaanval gekregen, maar haar conditie is inmiddels stabiel.