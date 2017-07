Man koopt Enigma-codeermachine voor 100 euro op rommelmarkt

De Duitse strijdkrachten gebruikten de Enigma-code tijdens de Tweede Wereldoorlog om orders over te brengen naar bijvoorbeeld troepen in het veld of de onderzeevloot (u-boten). De codeermachines werden door de ontvangers gebruikt om de gecodeerde berichten te ontcijferen.

De verkoper op de rommelmarkt dacht echter dat hij een normale oude typemachine verkocht.

"De verzamelaar die het apparaat kocht wist wel heel goed wat hij kocht", liet een medewerker van de markt aan Reuters weten. "Hij is een professor in cryptografie (geheimschrift, red )."

De professor liet de machine vervolgens verkopen door een veilinghuis in Boekarest, waar een online koper uiteindelijk 45.000 euro neertelde. Dat bedrag is voor een Enigma-machine nog relatief goedkoop. In New York werd in juni 477.000 euro betaald voor een Enigma-machine uit 1944.

Kraken

Hoewel de Duitsers zelf dachten dat hun Enigma-code niet te kraken was, bleek dat niet het geval. Mede dankzij belangrijk werk van Poolse codekrakers wisten de Britten de berichten in Enigma-code uiteindelijk grotendeels te ontcijferen.

Historici denken dat de Tweede Wereldoorlog hierdoor mogelijk tot twee jaar werd verkort. De film The Imitation Game gaat over het kraken van de Enigma-code, al is deze film historisch gezien allesbehalve accuraat.