Amerikaans Congreslid biedt excuses aan voor video in gaskamer Auschwitz

Higgins bracht in mei een bezoek aan de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau in Polen, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen Joden om het leven werden gebracht.

De politicus plaatste een video van vijf minuten op YouTube en op zijn Facebookpagina, die was opgenomen in een gaskamer, schrijft The Guardian.

Higgins beschreef in de video de gruwelen die plaatsvonden in de gaskamers en voegde daaraan toe dat "dit is waarom de beveiliging van ons vaderland moet worden geregeld, waarom onze strijdkrachten onoverwinnelijk moeten zijn". Het filmpje eindigde met beelden uit een reclamespot die Higgins vorig jaar gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne.

Ongepast

Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau bekritiseerde de video dinsdag op Twitter. Het museum schreef dat een gebouw waarin duizenden Joden het slachtoffer werden van genocide niet moet worden gebruikt als podium. Woensdag zei Efraim Zuroff, directeur van het Simon Wiesenthalcentrum, dat de politieke retoriek in het filmpje ongepast was, maar dat hij niet dacht dat Higgins slechte bedoelingen had.

In de verklaring die Higgins woensdagavond (plaatselijke tijd) gaf, zei hij er niet op uit was geweest iemand voor het hoofd te stoten of te kwesten. "Het was mijn bedoeling een respectvol eerbetoon te geven aan degenen die in Auschwitz zijn vermoord en om de wereld eraan te herinneren dat het kwaad bestaat, dat vrije naties moeten herdenken en sterk moeten zijn."

Het Congreslid sloot af met "gemeende excuses" en kondigde aan de video offline te hebben gehaald.

Anti-misdaadvideo's

De populariteit van Higgins in zijn kiesdistrict is deels te danken aan een serie anti-misdaadvideo's die hij maakte tijdens zijn carrière als politieman.

Het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt door zijn berichten op sociale media. Vorige maand werd hij bekritiseerd toen hij na de aanslagen in Londen op Facebook schreef: "De vrije wereld, heel het christendom, is in oorlog met islamitische horror."

Daarna schreef hij over terroristen: "Jaag ze op, identificeer ze en maak ze dood. Maak ze allemaal dood. Voor alles wat goed en rechtvaardig is. Maak ze allemaal dood."