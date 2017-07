Politie haalt sekspoppen weg uit kledingwinkel Antwerpen

Toen het bedrijf na aandringen de poppen niet wilde verwijderen, heeft de Belgische politie ingegrepen, zo melden Belgische media maandag. Volgens agenten hadden voorbijgangers klachten ingediend omdat de etalage 'aanstootgevend' was.

"De politie beoordeelt ter plaatse of iets strafbaar is", stelt woordvoerder Sven Lommaert van het Antwerpse korps in De Standaard. "In dit geval ging het om heel expliciete, niet-aangeklede poppen. Dat is helemaal anders dan een ontklede paspop."

De naakte sekspoppen stonden in de etalage in de Kammenstraat in het kader van de nieuwe campagne Sex Sells. Sommige poppen waren in compromitterende posen neergezet.

Geen klachten

Fish & Chips laat aan De Standaard weten zelf geen klachten te hebben ontvangen. Het Nederlandse moederbedrijf Men at Work kon maandagmiddag geen toelichting geven.

In de etalage hangt nu een briefje te lezen: "We hadden een leuke etalage, maar van de politie moest ze weg".