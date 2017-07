Rotterdamse vrouw gooit volledige huisraad van ex-vriend op straat

Opmerkelijk Vrouw probeert drugs gevangenis in te smokkelen in luier baby 12 x gedeeld Een 25-jarige vrouw uit Almere heeft een baby gebruikt om softdrugs en twee telefoons de gevangenis van Westzaan binnen te smokkelen. Ze had de smokkelwaar verstopt in de luier van de zuigeling, liet de politie zondag weten.