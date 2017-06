Eerste plattegrond Disneyland geveild voor 632.000 euro

Opmerkelijk Mark Rutte neemt even waar als 'premier' van Luxemburg 18 x gedeeld Het was ''een grote eer en plezierig" om te doen. Premier Mark Rutte was vrijdag even premier van Luxemburg en dat ''voelde goed" zei hij na afloop van de EU-top in Brussel. Daar verving hij zijn, eveneens liberale, ambtsgenoot Xavier Bettel.