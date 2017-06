Van der Weijden zwemt 80 kilometer van Amsterdam naar Rotterdam

Zijn lange tocht door rivieren en kanalen markeerde de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvond.

Van der Weijden heeft er bijna 24 uur over gedaan. Hij vertrok zaterdagavond om 19.00 uur vanaf het IJ in Amsterdam. Het plan was om rond 15.00 uur in de Maasstad aan te komen, maar door tegenwind en sterke stroming aan het einde van de rit duurde de tocht langer dan verwacht.

De olympisch kampioen heeft het hele stuk nagenoeg in één stuk zwemmend afgelegd. Alleen bij sluizen moest hij het water even uit. Ook moest hij in Rotterdam een stukje lopend afleggen, omdat de stroming er te sterk was.

Veiligheidsmaatregelen

Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden, maar bij hoge uitzondering en met de nodige veiligheidsmaatregelen is toch toestemming gegeven. De tocht ging onder meer via Nieuwerkerk en Gouda.

Tijdens het openwater-zwemevenement Like2Swim werd geld ingezameld voor Vrienden van het Sophia. Het geld gaat naar onderzoek voor patiëntjes met luchtwegproblemen. Van der Weijden, die kanker heeft gehad, zet zich geregeld in voor goede doelen. Zondag was aan het eind van de middag ruim 6000 euro opgehaald.