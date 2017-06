Australische inbreker ontspant zich urenlang in huis slachtoffers

De man drong de woning in buitenwijk Cranbourne North vorige week binnen, terwijl de bewoners van huis waren. Omdat in de omgeving een camera staat, kon de politie vaststellen dat de dader ongeveer vijf uur binnen was. In die periode nam de onbekende twintiger het er naar verluidt goed van. Hij zou zelfs in bad zijn gegaan.

De man trok uiteindelijk ook nog kleren aan van een de bewoners van het huis. Daarop vertrok hij met gestolen elektronica. Een politiewoordvoerster spreekt over een erg ''vreemde'' zaak.

Een kleine opsteker is volgens de krant The Age dat de inbreker nogal wat DNA-sporen achterliet.