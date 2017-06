Oudste Amerikaanse staatsgevangene (100) vrijgelaten

Franzese, die het gevangenisziekenhuis verliet in een rolstoel, was in de jaren zestig een maffiabaas behorende bij de beruchte Colombo-familie in New York. Hij heeft het grootste deel van zijn straf uitgezeten. Voor een bankoverval moest hij vijftig jaar brommen.

Recente jaren werd de oude maffialeider meerdere keren voorwaardelijk vrijgelaten. Amerikaanse media melden dat hij zich telkens weer op het verkeerde pad waagde.

De laatste keer, in 2010, moest hij de gevangenis in vanwege het afpersen van stripclubs en een pizzeria. Franzese had toen inmiddels de respectabele leeftijd bereikt van 93 jaar.

Bewondering

In al die tijd dat hij vast heeft gezeten zou hij nooit iemand hebben verlinkt. Franzese oogstte daarmee bewondering bij sommige 'veteranen' bij de FBI.

"Ik kan het bijna niet geloven dat hij in al die jaren nooit iemand heeft verraden", zegt een oud-FBI-agent die Franzese meerdere keren arresteerde nadat hij voorwaardelijk was vrijgelaten.

De honderd jaar oude maffiabaas hoopt dit keer wel in vrijheid te kunnen blijven leven. Hij is van plan om bij zijn dochter te gaan wonen.