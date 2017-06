Amerikaanse universiteit verzendt waarschuwing voor aardbeving uit 1925

De stad Santa Barbara in Californië werd op 29 juni 1925 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter.

Een medewerker van het California Institute of Technology (Caltech) onderzocht gisteren oude gegevens over het epicentrum van die aardbeving, maar had niet door dat hij daarbij per ongeluk per mail een nieuwe aardbevingswaarschuwing de wereld in stuurde, meldt de Los Angeles Times.

USGS

Bij de waarschuwing stond de datum 29 juni 2025, en dus hadden kenners al snel door dat die data en de overige gegevens correspondeerden met de echte aardbeving een eeuw eerder.

Bovendien werd de schok niet gemeld door de USGS, de Amerikaanse geologische dienst. Die stuurden daarop een Tweet de wereld in om het misverstand uit de wereld te helpen.