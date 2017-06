Teen van mummie uit cocktailbar Canada gestolen

Het Downtown hotel serveert al tientallen jaren de 'sourtoe cocktail', die bestaat uit een glas wisky met daarin de zwarte teen, inclusief nagel. Wie erin slaagt de teen met de lippen aan te raken, krijgt een certificaat.

Een klant durfde de teen niet alleen aan te raken, maar zelfs mee te nemen. ''We zijn razend'', zei Terry Lee van het hotel dinsdagavond tegen The Guardian. ''Tenen zijn ontzettend moeilijk te krijgen. We hebben gelukkig wel een paar reservetenen, maar we willen graag deze terughebben.''

De mummieteen is afkomstig van een dranksmokkelaar uit de jaren twintig, die zijn afgevroren teen in een pot alcohol bewaarde. Vijftig jaar later kwam die in het hotel terecht, waar het lichaamsdeel een beroemd ingrediënt werd.