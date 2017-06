Oregon eerste staat VS die 'X' als geslacht toestaat op rijbewijs

Advocaten van transgenders noemen de beslissing een overwinning.

Sinds de invoering van de wet die unaniem werd aangenomen door de Oregon Vervoerscommissie, kunnen inwoners kiezen voor 'X' voor 'niet nader omschreven' op hun rijbewijs of identiteitskaarten. Het bureau dat de rijbewijzen uitgeeft (DMV) verwacht in juli te kunnen beginnen met het aanbieden van deze optie.

"Ik ben van plan om op 3 juli naar de dichtstbijzijnde DMV te gaan om te vragen of mijn ID kan worden gecorrigeerd", zei Jamie Shupe, een veteraan die met succes via een petitie had gepleit voor de non-gender optie. "En dan zal ik ongetwijfeld buiten het gebouw staan of in mijn auto zitten en in tranen zijn."