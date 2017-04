Oudste mens ter wereld overleden op 117-jarige leeftijd

De Italiaanse werd geboren op 29 november 1899. Sinds 13 mei 2016 was zij de oudste mens ter wereld. In totaal behaalde ze een leeftijd van 117 jaar en 137 dagen.

Volgens haar dokter is Morano in haar huis in Italië overleden. Tijdens haar leven heeft ze twee wereldoorlogen en ruim negentig verschillende Italiaanse regeringen meegemaakt. Ze werd geboren vier jaar voordat de gebroeders Wright hun eerste vliegpoging ondernamen.

Morano was de oudste Italiaan die ooit heeft geleefd en de op een na oudste Europeaan waarvan de leeftijd officieel is bijgehouden. Morano staat op de vijfde plek van de oudste mensen ooit ter wereld.

Volgens de krant The Telegraph was het geheim achter Morano’s lange levensduur haar dieet: ze at per dag drie eieren, waarvan twee rauw, en rauw gehakt.

Brown

Violet Brown is nu de oudste nog levende mens op aarde. De Jamaicaanse werd geboren op 10 maart 1900 en is op de stervensdag van Morano precies 117 jaar en 36 dagen oud. Samen met de 116-jarige Japanse Nabi Tajima is Brown de laatste nog levende mens die is geboren in de negentiende eeuw.

De Franse Jeanne Calment heeft volgens documenten de hoogste leeftijd ooit gehaald ter wereld: 122 jaar en 164 dagen. Calment overleed in 1997.