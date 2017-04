Schorpioen steekt vrouw in Hamburgs hotel

Het gaat om een zandschorpioen die normaal gesproken voorkomt in Noord- en Midden-Amerika en waarvan de steek dodelijk kan zijn.

Nadat ze was gestoken, wist de vrouw nog het dier onder een omgekeerd glas vast te zetten. Gealarmeerde hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of ze in levensgevaar verkeert.

Een specialist van de Hamburgse brandweer heeft het ongeveer vier centimeter lange dier in een speciale doos naar een dierenopvang gebracht. De politie onderzoekt hoe de schorpioen in het hotel terecht is gekomen.