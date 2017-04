Jongetje (8) rijdt zusje (4) in auto van vader naar McDonalds

De jongen verklaarde dat hij autorijden had geleerd door video's te bekijken op YouTube.

Volgens de lokale politie was de vader in bed gaan slapen. De moeder was in het bijzijn van de kinderen op de bank in slaap gevallen. De jongen en het meisje besloten vervolgens om naar het fastfoodrestaurant te gaan voor een cheeseburger.

Getuigen zeggen dat de jongen zich aan de regels hield toen hij de wagen bestuurde. Hij heeft ongeveer anderhalve kilometer gereden van zijn huis naar het restaurant. Hij kwam langs vier kruisingen en moest een spoorwegovergang oversteken.

Eenmaal in het restaurant zag een familievriend de kinderen. Daarop werd contact opgenomen met de grootouders, ook de politie werd gebeld. Beide kinderen mochten hun cheeseburger uiteindelijk wel opeten.