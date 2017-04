Via zijn huid had hij de designerdrug Crystal Meth binnengekregen. De slang gedroeg zich agressief en was onrustig door de drugs, aldus de politie.

De drugsverslaafde python moest zes weken afkicken. Volgens de politie is de behandeling geslaagd.

Wat er nu met de slang gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Hij wordt ofwel uitgezet in de natuur of krijgt een nieuw baasje.