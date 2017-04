Zeldzame tekening van Kuifje verkocht voor ruim 750.000 euro

Opmerkelijk Britse mariniers vielen in 2002 per ongeluk Spanje binnen 28 x gedeeld Britse mariniers zijn tijdens een oefening in Gibraltar in 2002 per ongeluk Spanje binnengevallen. Dat zegt het toenmalige hoofd van de Britse marine, Alan West, naar aanleiding van de oplopende spanningen over de positie van het Britse schiereiland Gibraltar na de Brexit.